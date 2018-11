Zes personen gekneveld aangetroffen in loods

Rond 21.45 uur kwam een melding in het meldcentrum binnen dat een onbekende man bij een woning aan de Baakhoverweg stond en op de deur klopte. Hij gaf aan dat men hem iets wilde aandoen. De melder belde vervolgens de politie.

Onderzoek in de omgeving leidde naar een loods, eveneens aan de Baakhoverweg. De politie trof hier zes geknevelde personen aan.

De zes zijn meegenomen naar het politiebureau. Wat zich in de loods heeft afgespeeld en waarom de personen gekneveld waren, is nog niet bekend. Onderzoek zal dit moeten uitwijzen.

In de loods aan de Baakhoverweg en in de omgeving daarvan is technisch en tactisch onderzoek opgestart.

Mensen die dinsdagavond iets gezien hebben in de omgeving van de Baakhoverweg of andere informatie hebben die van belang kan zijn voor het onderzoek, kunnen dit melden via 0900-8844.