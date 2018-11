Nieuwe zoektocht naar voor moord veroordeelde man

Afgelopen tijd is er meerdere malen contact geweest met de advocaat van Cumali Ata hier in Nederland, en is er gesproken over een mogelijke vrijwillige terugkeer naar Nederland. Maar Ata heeft via zijn advocaat laten weten dat hij zijn straf niet wil uitzitten. Omdat hij dat heeft laten weten, en omdat hij zijn straf niet mag ontlopen, wordt opnieuw actief de opsporing ingezet. Dinsdagochtend worden daarom zoekingen gedaan in Steenwijk en Zwolle om alsnog zijn verblijfplaats te achterhalen.

In Opsporing Verzocht dinsdagavond meer aandacht voor de zoektocht naar Cumali Ata. Ook wordt de hulp van het publiek ingeroepen, op zoek naar nieuwe foto’s van Ata en zijn verblijfplaats. Overigens kan de Nederlandse straf ook in Turkije uitgevoerd worden, zoals de laatste jaren ook in andere zaken is gebeurd.