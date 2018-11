Vermissing 14-jarige in Team West

Den Haag - Vandaag in de uitzending aandacht voor de 14-jarige Alexander Ilfa. Alexander is een vluchteling afkomstig uit Eritrea die op 18 november vanaf zijn woning in Leiderdorp op de fiets is vertrokken Alexander was vanaf april ondergebracht in een pleeggezin en heeft verder geen familie in Nederland. De volgende zaken komen ook aan bod: