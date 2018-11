Man aangehouden op verdenking brandstichting Proosdijpassage

De brand brak op 31 oktober omstreeks 02.40 uur uit en verspreidde zich snel. Bewoners van bovengelegen woningen konden zichzelf nog maar net in veiligheid brengen. Een vrouw liep daarbij ernstig beenletsel op. Vier anderen werden eveneens overgebracht naar het ziekenhuis vanwege rookinhalatie.



Omdat al snel het vermoeden rees dat er sprake was van brandstichting is de politie een onderzoek gestart. Dat onderzoek heeft nu geleid naar de aanhouding van de verdachte. Of de man ook daadwerkelijk bij de zaak is betrokken moet blijken uit verder onderzoek.

(2018491253)