Drie arrestaties in onderzoek naar hennepteelt en witwassen in Enschede

Defensie beschikt over gespecialiseerde zoekteams. Deze zoekteams kunnen moeilijke zoekopdrachten uitvoeren, bijvoorbeeld in zeer kleine ruimtes, ruimtes met weinig of geen licht, of in onveilige situaties. De zoekspecialisten gebruiken hun zintuigen om veranderingen in de omgeving te ontdekken en ze maken gebruik van geavanceerde middelen als een grondradar. Met een grondradar kan een zoekteam tot enkele meters in de bodem of door muren en objecten kijken om bijvoorbeeld verborgen ruimtes te ontdekken. Politie en justitie doen vaak een beroep op de zoekteams van Defensie.