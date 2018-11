Kind (5) overlijdt bij verkeersongeval

De hulpdiensten kwamen ter plaatse. Het 5-jarige meisje bleek zwaargewond te zijn, de moeder raakte lichtgewond. Het 5-jarige slachtoffertje is in het ziekenhuis aan haar verwondingen overleden.

De politie is een onderzoek gestart naar de toedracht van het ongeval. Agenten hebben al meerdere getuigen gesproken. Het kan zijn dat er mensen zijn die het ongeval zagen gebeuren, maar nog niet met de politie hebben gesproken. De politie vraagt die mensen om contact op te nemen via 0900-8844. De automobilist is als verdachte aangemerkt in het onderzoek.

(2018536999 SK)