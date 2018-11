Roemeens duo aangehouden voor reeks misdrijven

Beroving bejaarde vrouw Zwolle

De zaak kwam aan het rollen na een beroving met geweld op een 84-jarige inwoonster van Zwolle. De bejaarde vrouw werd op vrijdagochtend 7 september bij thuiskomst, tijdens de diefstal van haar portemonnee, omver geduwd nadat ze in de buurt boodschappen bij de supermarkt had gedaan. Kort daarvoor, bij het afrekenen in de supermarkt werd haar pincode al door de vrouwelijke verdachte afgekeken. Bij thuiskomst werd haar portemonnee met geweld door de man gestolen. Doordat de bejaarde vrouw meteen haar pinpas liet blokkeren, kon er door de verdachten amper 10 minuten later geen geld van haar rekening worden gestolen.

De kracht van social media

De beelden van de verdachten in de supermarkt en de bank werden, gecombineerd met een interview met het slachtoffer, uitgezonden in het regionale opsporingsprogramma Onder de Loep op RTV Oost. Daarna werd het item op social media (Youtube en Facebook) geplaatst. Het filmpje ging viraal en werd veel gedeeld. Uiteindelijk werd het filmpje ruim 1.4 miljoen keer bekeken. Dit leidde ertoe dat er een tip met de namen van de twee Roemeense verdachten werd doorgegeven vanuit Spanje, waar de twee ook al eerder bij criminele activiteiten actief waren geweest. Hierop werd voor de twee verdachten meteen een internationale signalering opgemaakt zodat ze bijvoorbeeld bij een verkeerscontrole meteen konden worden aangehouden. Dit gebeurde uiteindelijk ‘bij thuiskomst’ op zondag 11 november bij een grenscontrole in Roemenië.

Meer herkenningen

Ook leverden de beelden via social media meer reacties op. Zowel andere slachtoffers als politie-collega’s uit andere plaatsen in het land namen contact op met het rechercheteam uit Zwolle. De twee verdachten op de beelden van de beroving uit Zwolle werden herkend als verdachten in verschillende andere strafbare feiten in het land. Uiteindelijk zijn de twee verdachten aangehouden voor diefstal, oplichting en zakkenrollen in Zwolle, Dordrecht, Zwijndrecht, Capelle aan den IJssel en Rotterdam. Alle feiten werden tussen 28 juli en 17 september gepleegd.

Burgerparticipatie

De politie deelt, onder verantwoordelijkheid van het Openbaar Ministerie, steeds vaker en sneller beelden van verdachten via (sociale) media. Hierdoor wordt de samenleving steeds meer betrokken bij de opsporing van verdachten. Hierbij wordt altijd een zorgvuldige afweging gemaakt tussen de ernst van het delict en de mate van inbreuk op de privacy van de verdachte(n). Ook de keuze van het communicatiemiddel wordt hierbij zorgvuldig afgewogen. Dat dit effect heeft blijkt wel in deze zaak. Niet alleen werden de namen van de verdachten hierdoor bekend, ook kunnen er hierdoor waarschijnlijk meerdere zaken worden opgelost.

2018404316 (JT)