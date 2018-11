Verdachte dreiging school heengezonden

Zwolle - De jongen die gisteren, dinsdag 27 november, is aangehouden naar aanleiding van dreigementen richting het Deltion College in Zwolle is in de loop van dinsdagavond heengezonden. Uit de eerste verhoren is niet komen vast te staan dat de bedreigingen daadwerkelijk door hem zijn geuit. Uit onderzoek is inmiddels gebleken dat er geen gevaar heeft gedreigd of dreigt richting de school.