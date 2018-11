Eindelijk heterdaadaanhouding autobrand

Rond 21.30 uur belde een getuige via 112 door dat er een auto in brand was gestoken op de Peltlaan in Utrecht. De getuige gaf direct een duidelijk signalement door van de kleding van de jongen, de kleurstelling van de scooter en de rijrichting. Meerdere agenten konden daardoor gericht op zoek gaan naar deze verdachte. Zij zagen hem kort daarna over de Van Heuven Goedhartlaan rijden en hielden hem staande op de Trumanlaan.

Scooter en signalement kwam overeen met de getuigenverklaring en met de beelden die cameratoezicht inmiddels had van de verdachte, kort na de brandstichting. De jongen (17 jaar, uit Utrecht) werd daarom direct aangehouden en meegenomen naar het politiebureau voor verhoor. Aan de kleding en scooter wordt sporenonderzoek verricht. Ook de uitgebrande auto wordt onderzocht op sporen.

Help autobranden voorkomen

Ondanks alle inspanningen van politie en partners zoals de gemeente om autobranden te voorkomen en daders aan te houden, is de hulp van getuigen essentieel. Dat blijkt ook uit deze alerte actie van de getuige, die we heel hartelijk danken voor diens optreden.

Ziet u zelf een verdachte situatie rond een auto? Aarzel niet en bel direct 112. Met een snelle melding met duidelijk signalement en rijrichting, vergroten we de kans op meer aanhoudingen.

Wat is een verdachte situatie autobrand?

Bij een autobrandstichting kan de brand direct oplaaien, maar het kan ook wat langer duren voor de brand zichtbaar is. Bij sommige autobranden is een knal te horen, maar dit niet altijd zo. Hoe herken je of iemand op het punt staat een auto in brand te steken?

Een autoruit inslaan en iets brandbaars naar binnen gooien, is een vrij duidelijk situatie.

Ook langs een auto lopen en een gooibeweging naar de auto maken, kan het begin van brandstichting zijn. Dan wordt er iets brandbaars onder de auto gegooid.

Knielen bij een autowiel is ook verdacht. Op het wiel kan iets brandbaars gelegd worden.

Ook de voorbereiding van autobrandstichting kan merkbaar zijn. De aankoop van bijvoorbeeld een jerrycan brandstof of een opvallende hoeveelheid spiritus, aanmaakblokjes of ander brandbaar materiaal kan verdacht zijn. Daarom vragen wij ook bemande tankstations om opvallende aankopen aan ons te melden.

Bel bij een verdachte situatie altijd 112

We willen verdachten aanhouden voordat zij kunnen toeslaan, of hen op heterdaad kunnen aanhouden. Als u een verdachte situatie ziet, is het dus cruciaal om direct actie te ondernemen. Bel 112 en doe direct melding. Probeer het signalement van de verdachte persoon te onthouden, de richting waarin hij of zij weggaat en kenmerken van het voertuig dat eventueel gebruikt wordt.