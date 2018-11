Twee aanhoudingen en 15 tips over beschieting Maandagstraat

De politie heeft nu 15 tips binnengekregen, waarmee de recherche verder kan met het onderzoek. De tips leidden woensdag 21 november tot de aanhouding van beide meisjes. Zij worden verdacht van mogelijke betrokkenheid bij het schietincident dat op zaterdagavond 31 maart plaatsvond aan de Maandagstraat. De meisjes worden verhoord. Het onderzoek is nog steeds in volle gang en de zoektocht naar de daders gaat door.

Die zaterdag 31 maart zagen de bewoners rond 18.50 uur twee onbekende jongens voor hun huis staan. Plotseling werd er meerdere keren geschoten. Niemand raakte gewond, wel liep het huis schade op. De twee jongens reden weg in de richting van de Dinsdagstraat op een vermoedelijk blauwe scooter. Na de uitzending van Opsporing Verzocht van 24 april kwamen er meerdere tips binnen over de gebruikte scooter. Ook werd er anoniem informatie met de recherche gedeeld. Het onderzoek is nog in volle gang.

Help mee, bekijk de camerabeelden

Van de beschieting zijn camerabeelden. Deze beelden zijn verbeterd en werden vorige week in de uitzending getoond. Hierop zijn de twee jongens te zien. Ook het schieten is te zien en te horen. Informatie over deze zaak kan gedeeld worden via de opsporingstiplijn 0800-6070 of anoniem via 0800-7000.

De uitzending van Opsporing Verzocht, waarin de zaak werd behandeld, was dinsdag 20 november om 20.30 uur te zien op NPO1. Bekijk de beelden.