Twee mannen aangehouden voor cardsharing

Het Cybercrimeteam hield op 27 november 2018 een 43-jarige man uit De Meern aan en op 28 november een 48-jarige man uit Nieuwegein. Zij worden verdacht van computervredebreuk en oplichting. Op twee locaties in Zeist en in de Meern werd een instap gedaan waarbij twee servers in beslag zijn genomen.

De verdachten hadden vermoedelijk jarenlang een bedrijfsmatige, criminele samenwerking waarbij ze Ziggoabonnementen verkochten voor een gereduceerd tarief. Het politieteam verdenkt de mannen ervan dat ze meer dan 1.000 klanten bedienden. Zij kwam de verdachten op het spoor na aangifte van VodafoneZiggo en met behulp van het Cybersecurity bedrijf Irdeto.

Wat is cardsharing?

Cardsharing is een vorm van piraterij en kan worden omgeschreven als het ongeautoriseerd delen van een legitiem TV-abonnement. Dit delen kan met verschillende, niet aan de contenteigenaar betalende, partijen via internet. Per cardsharingserver kunnen honderden niet-betalende gebruikers bediend worden, waardoor de contenteigenaar abonnementsgelden misloopt. Dit komt door het ongeautoriseerd delen van legitieme content.

Politie en cybercrime

Cybercrime beslaat criminaliteit waarbij ICT zowel middel als doelwit is, zoals computersabotage, spam/DDoS-aanvallen, gegevensbeschadiging en verspreiding van virussen. De politie zet samen met slimme allianties in om de cybercrime-weerbaarheid van burgers en bedrijven te vergroten. Deze allianties vormen we met banken, scholen, (vak)verenigingen ICT-beveiligingsbedrijven en recherchebedrijven, andere overheden en internationale opsporingsdiensten.