Verdachte overval aangehouden

Omstreeks 11.40 uur was er een medewerkster aanwezig in de kassa van het benzinestation. Zij was bezig met werkzaamheden toen er plotseling een man naast haar stond. De man eiste geld. Nadat de man een onbekend geldbedrag had buitgemaakt, ging hij er lopend vandoor.

De gewaarschuwde politie stelde meteen een onderzoek in in de omgeving. Een getuige wist te vertellen dat de verdachte in de richting van het station zou zijn gelopen. Andere politiepatrouilles werden geïnformeerd. Zij troffen de verdachte op het Kuikenpad.

De man werd aangehouden en voor verhoor overgebracht naar het politiebureau. De politie stelt een onderzoek in.

2018229114