Politie houdt jeugdige museumdief aan

Amsterdam - Is dat niet het beeldje dat ze heeft verkocht aan een museum? De kunstverzamelaar moet even goed kijken, maar weet het dan zeker. De afbeelding van het beeldje die ze voor zich ziet, hoort honderd procent thuis in een Amsterdams museum en zou niet in het bezit moeten zijn van de kunstliefhebber die haar benadert.