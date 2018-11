Overvallen en berovingen in Bureau Rijnmond

Op maandag 25 september 2017 liep een 62-jarige man op de Nieuwe Westdijk in Spijkenisse. Hij voelde ineens een harde klap in zijn rug en hij zag een fietser wegrijden. De voetganger dacht in eerste instantie dat hij getrapt was en liep naar huis. Daar kwam hij er achter dat hij gestoken was en belde hij de politie.

Na een DNA-match is de verdachte aangehouden en Officier van Justitie Paul Morsch van het OM legt uit wat de eis is tegen deze 28-jarige man uit Spijkenisse.



