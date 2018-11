Man gearresteerd voor drugsbezit

Op 28 november 2018 rond 00:00 uur reed de politie over de Dr. Struyckenstraat te Breda. Het ANPR-systeem gaf een melding met een kenteken van een auto. Dit voertuig zou bekend zijn met verdovende middelen. De agenten troffen het voertuig aan en voerden een controle uit. In deze auto zaten twee personen. De bijrijder had drugs bij zich. De jongen werd gearresteerd en de drugs, vermoedelijk 30 gram cocaine, werd in beslag genomen. De verdachte zit nog steeds voor onderzoek ingesloten bij de politie.