Drugs en wapens gevonden bij notoire drugsdealer

De politie kreeg diverse meldingen dat een man uit Goes geregeld drugs dealde. Hierop werd een onderzoek gestart. Vrijdagmiddag werd op de Westhavendijk een man aangehouden omdat hij cocaïne bij zich had. Deze man (28) uit Goes had deze harddrugs zojuist gekocht bij de man, waarvan bekend is dat hij vaker drugs verkoopt. De koper werd na verhoor in opdracht van de officier van justitie in vrijheid gesteld. De officier zal nog bekijken hoe deze zaak moet worden afgedaan.