Vluchtende winkeldief aangehouden

Op dinsdag 27 november 2018 werd er rond 17:15 uur een melding gedaan door medewerkers van cameratoezicht Tilburg. Zij zagen drie personen uit een winkel aan de Heuvelstraat komen. Ze hadden vermoedelijk goederen gestolen. Cameratoezicht bleef de mannen volgen. Door de goede communicatie tussen cameratoezicht en de politie kwamen de agenten bij de mannen uit. De verdachten zagen de dienders en zetten het op een rennen. Uiteindelijk is een van de mannen aangehouden. De mederwerkers van het cameratoezicht waren de andere twee mannen door middel van de camera’s gevolgd. Zij zagen waar de tas met kleding verstopt werd. De tas werd gevonden. In de tas zaten kledingstukken. De politie stelde gelijk onderzoek in. De andere twee verdachten zijn nog spoorloos. De goederen in de tas waren gestolen uit een winkel en had een totaalwaarde van 549,49 euro. De winkel deed aangifte. De verdachte zit nog ingesloten bij de politie. Het onderzoek is nog in volle gang.