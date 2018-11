Voor tonnen in beslag genomen tijdens hennepruimdag

Bij een onderzoek in een woning aan de Brechterhoeflaan in Bergen op Zoom werd op zolder een droog- en/of verwerkingsruimte voor hennep aangetroffen. In de schuur achter de woning troffen agenten meerdere goederen aan waarmee een kwekerij opgezet kan worden. Tijdens het onderzoek ontdekten de agenten dat er illegaal stroom werd afgetapt en dat het stroomverbruik erg hoog was. Bij het volgen van de elektriciteitskabels ontdekten de agenten ook nog een in werking zijnde hennepkwekerij met 120 oogstrijpe planten in een garagebox achter de woning. Die kwekerij was al langer in bedrijf en omdat er eerder al geld verdiend was met de kweek van hennep werd de auto van een verdachte (een man van 31 uit Bergen op Zoom) in beslag genomen. Van hem is ook een verklaring opgenomen. De woning is, vanwege de diefstal van stroom, door het energiebedrijf direct afgesloten van het netwerk, maar na een betaling van 6500 euro werd hij ook meteen weer aangesloten.