Echtpaar in woning overvallen

Er is op dit moment nog maar weinig over de daders bekend en we hopen dan ook dat er mensen zijn die iets hebben gezien. Misschien zijn er wel buurtbewoners met bewakingscamera’s? Diegenen roepen we op de beelden van de periode rondom het tijdstip van de overval eens aandachtig te bekijken. Als er ook maar iets op te zien is, vragen we u met klem om de beelden ter beschikking van het onderzoek te stellen. Neem daarvoor contact op met de districtsrecherche in Helmond via het landelijk politienummer 0900-8844. Getuigen of mensen met informatie kunnen eventueel anoniem tippen via Meld Misdaad Anoniem, 0800-7000.