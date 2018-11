Nieuwe verdachten opgepakt in drugsonderzoek

Eén van de verdachten, een 32-jarige Rotterdammer, werd op 9 november voor het Helmondse drugsonderzoek opgepakt in Duitsland en op 23 november aan de politie in Helmond overgedragen. De andere verdachte, een 39-jarige Helmonder, werd vrijdagochtend in zijn woning aangehouden. Het tweetal werd maandag voorgeleid aan de rechter-commissaris en zijn in bewaring gesteld.



Vijf van de zes andere drugsverdachten die op 8 oktober werden aangehouden zitten nog steeds vast. Eén van deze verdachten werd onder voorwaarden geschorst. Zij moeten zich op 22 januari verantwoorden bij de rechtbank. De 17-jarige en de 23-jarige verdachte, die in de bezochte panden aanwezig waren en in het bezit waren van drugs, zijn inmiddels vrijgelaten. Zij blijven nog verdachte. Tegen hen wordt een proces-verbaal opgemaakt door het OM.