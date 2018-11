Stiefzoon aangehouden na huiselijk geweld

Bij de meldkamer kwam dinsdagavond rond 19.30 uur een melding binnen over een ruzie in een woning aan de Bennekelstraat in Eindhoven. De agenten die naar de locatie gingen vonden in het pand op de begane grond een zwaargewonde man. Hij werd in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis. De stiefzoon werd ter plaatse aangehouden.



Onderzoek

We onderzoeken wat precies gebeurd is en hebben in de buurt ook mensen aangesproken om te kijken of zij mogelijk iets meer kunnen vertellen. De forensisch specialisten deden dinsdagavond onderzoek naar sporen. De woning werd later op de avond verzegeld. De verwachting is dat nog verder sporenonderzoek in de woning nodig is. De verdachte stiefzoon zit vast voor verder onderzoek.