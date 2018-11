Illegale sigarettenfabriek aangetroffen in loods

De politie is op zoek naar getuigen. Mensen die in de nacht van dinsdag op woensdag iets gezien hebben in de omgeving van de loods aan de Baakhoverweg worden verzocht dit bij de politie te melden. Maar ook andere informatie, bijvoorbeeld over de mogelijke illegale sigarettenfabriek, kan helpen in het onderzoek. Gebeld kan worden met 0900-8844. Anoniem kan dit via 0800-7000.