Vuurwapen , cash en auto’s inbeslaggenomen; samen sterk tegen drugshandel

Het kweken van hennep is levensgevaarlijk. Vermoedt u dat er bij u in de buurt een kwekerij is of heeft u overlast van een hennepkwekerij bel 0900-8844 of anoniem 0800-7000.

De teelt en de handel van hennep zijn steeds vaker in handen van zware criminelen. Telers worden steeds vaker het slachtoffer van geweldsdelicten en ripdeals. Maar er zijn meer risico´s. Ook de kans op brand, ontploffing, water- en stankoverlast is zeer groot. Hennepplanten hebben veel licht nodig. Voor een snelle groei zijn lampen met een hoog wattage nodig. Deze gloeilampen branden weken lang, dag en nacht. Omdat hoge energiekosten de winst drukken wordt de stroom vaak illegaal ‘getapt’. De wirwar van kabels en transformatoren levert gevaarlijke situaties op, omdat bij kortsluiting en oververhitting de stoppen niet doorslaan. Zo is de kans op brand en ontploffing zeer groot!

Hieronder vindt u een tweetal links waar u nog meer informatie vindt.

https://www.politie.nl/themas/thema/drugs.html

http://stophennepteelt.nl/