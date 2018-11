Dodelijk verkeersongeval

Beide auto’s botsten frontaal op elkaar. De auto van het overleden slachtoffer is na de botsing in het water geraakt. De brandweer haalde het slachtoffer uit het water. Reanimatie mocht niet meer baten, het slachtoffer was al overleden. De politie is een onderzoek gestart naar de toedracht van het ongeval. Heeft u het ongeval zien gebeuren, en heeft u nog niet met de politie gesproken? Neem dan contact op via 0900-8844.

2018538116 (AC).