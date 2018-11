In Onder de Loep: Zakkenroller gezocht Almelo

De man pint met de gestolen pinpassen onder andere bij een supermarkt aan de Nieuwstraat en een tankstation aan de H.R. Holstlaan. Vermoedelijk stal hij op 19 september de portemonnee met de bankpassen van een klant in een supermarkt aan het Vincent van Goghplein. Wie kent of herkent deze kale man op de camerabeelden? De verdachte heeft opvallende tatoeages. 2018430803

Ken of herken je personen of kun je iets vertellen over een delict, neem dan contact op met de politie (tipformulier). Zo ook over onderstaande zaken, waarvan ook de camerabeelden worden getoond in Onder de Loep.

Dedemsvaart – Mannen halen schap opzettandenborstels leeg

Op vrijdagavond 7 september 2018 wordt het schap met opzettandenborstels leeggehaald bij een drogist aan de Marktstraat in Dedemsvaart. Hierbij zijn twee mannen betrokken. Wie herkent deze mannen op de camerabeelden? 2018405084

Deventer – Mannen plunderen geldlades café

Vroeg in de ochtend op maandag24 september 2018 breken twee mannen in bij een café aan de Brink in Deventer. Ze plunderen de geldlades. Wie herkent de twee mannen op de beelden of kan iets vertellen over deze inbraak? 2018430476

Hengelo – Diefstal kleding uit sportwinkel

Op woensdag 19 september 2018 steelt een man diverse kledingstukken bij een sportwinkel aan het Plein in Hengelo. Op de camerabeelden is te zien dat de man de paskamer in gaat met kleding en eruit komt met een veel vollere tas. Bij de uitgang wordt geprobeerd hem tegen te houden maar het lukt hem te ontvluchten. Wie herkent deze man? 2018431235

Deventer – Dief doet boodschappen zonder te betalen

Op dinsdag 25 september 2018 rond 17:15 uur doet een onbekende man boodschappen bij een supermarkt aan de Spaarpotstraat in Deventer. In plaats van af te rekenen loopt hij rechtstreeks naar een auto en laadt de boodschappen in de kofferbak. Een supermarktmedewerker weet nog een aantal goederen uit de kofferbak te vissen voordat de man vlucht. Wie herkent de man op de beelden? 2018433500

Getuigenoproep: diefstal sieraden na babbeltruc

Op vrijdagochtend 16 november 2018 rond 11:00 uur doet een onbekende man zich voor als monteur bij een woning aan de Koningin Wilhelminastraat in Zwolle. Dit in verband met een zogenaamd gaslek. Vervolgens gaat hij de woning binnen en weet de sieraden van de hoogbejaarde bewoonster weg te nemen. In Onder de Loep op 29 november doet de politie een getuigenoproep en geeft preventieve tips om dergelijke zaken te voorkomen. 2018518221

Beelden en het Onder de Loep-item vind je vanaf 29 november 2018 na de uitzending op Gezocht&Vermist.