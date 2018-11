Pizzakoerier overvallen

De koerier reed met zijn scooter rond 22.55 uur op de Wateringweg toen hij door een jongeman werd tegengehouden. Deze jongeman bedreigde hem en dwong hem om geld/zijn portemonnee af te staan. De overvaller was in gezelschap van nog twee andere (jonge)mannen.Een van hen sloeg de pizzakoerier en na de beroving vertrokken zij in de richting van de Tappersweg.

De drie verdachten droegen allen een donkere jas met capuchon en waren lichtgetint en zijn vermoedelijk in de leeftijd van 20 - 25 jaar. Een van de drie was opvallend dikker dan de anderen en had een baard.

De politie is op zoek naar getuigen van deze straatroof. Heeft u woensdagavond in de omgeving van de Wateringweg of Tappersweg iets gezien of gehoord dat met deze beroving te maken kan hebben? Heeft u andere informatie over deze overvallers? Neemt u dan s.v.p. contact over op met ons via tel.nr. 0900-8844 (lokaal tarief) of doe een melding via internet -> https://www.politie.nl/contact/contactformulier.html

2018229617