Man aangehouden na woninginbraak

Agenten kregen om 01.40 uur de melding van een verdachte situatie op de Christiaan de Wetstraat. Toegesnelde agenten troffen in een woning in de Bothastraat een gewonde man aan. Hij wordt verdacht van een woninginbraak in de Christiaan de Wetstraat. Bij de woninginbraak raakte de verdachte gewond. De man is aangehouden en na behandeling aan zijn verwondingen in het ziekenhuis is hij naar het politiebureau overgebracht voor verhoor.



Team West

Op dinsdag 4 december besteedt Team West, het opsporingsprogramma van Omroep West, aandacht aan woninginbraakpreventie in Den Haag. De uitzending begint om 17.00 uur en wordt ieder uur herhaald.