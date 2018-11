Politie zoekt getuigen straatroof

Het slachtoffer vertelde agenten dat hij donderdag rond 05.30 uur bij het winkelcentrum Leyweg door een onbekende man was bedreigd met een steekwapen. Nadat de verdachte een klein geldbedrag had buit gemaakt, ging de man ervandoor in de richting van de Jumbo-supermarkt. Op dit moment ontbreekt van hem elk spoor.



Signalement verdachte

Het gaat om een donker getinte man. De verdachte had een klein baardje, was geheel in het donker gekleed en droeg witte gympen.



Getuigen gezocht

De recherche komt graag in contact met getuigen van het incident of met mensen die op een andere wijze over informatie beschikken. Heeft u informatie die de politie kan helpen in het onderzoek? Belt u dan met 0900-8844. Blijft u liever anoniem, belt u dan met Meld Misdaad Anoniem, telefoon 0800-7000.