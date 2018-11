Agressieve winkeldief weer in supermarkt

Een medewerker van een supermarkt aan de Van Beethovenlaan zag woensdag 28 november rond 19.00 uur een man de winkel binnenkomen die hij maandagavond jl. had betrapt op een diefstal van een stuk vlees. Hij had de dief toen aangesproken. De winkeldief reageerde agressief en gaf de medewerker een duw en een klap op zijn bovenlichaam en ging er vervolgens vandoor. Personeel is nog achter hem aan gegaan maar troffen hem niet meer. De medewerker deed aangifte van de diefstal en de mishandeling. Woensdagavond ziet dezelfde medewerker de man weer de winkel in komen. Hij verzoekt de man de supermarkt te verlaten. De man ging weg en de medewerker waarschuwde de politie. In de omgeving hebben agenten de man gevonden en aangehouden omdat hij zich niet kon legitimeren en op verdenking van de diefstal met geweld. De verdachte zit vast voor verder onderzoek. De bedrijfsleiding van de suptermarkt heeft de man een winkelverbod gegeven.