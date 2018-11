Integrale verkeerscontrole in Breda-Noord

In totaal werden tussen 14.00 uur en 22.00 uur 131 voertuigen gecontroleerd. De politie stond met de ANPR (Automatic Number Plate Recognition) op een doorgaande wegen in de buurt van het industrieterrein. De ANPR scant via een camera kentekens van voorbijrijdende voertuigen. De gelezen kentekens worden vergeleken met een referentiebestand in een computersysteem. Een referentiebestand is een lijst met kentekens die op naam staan van personen die worden gezocht, boetes open hebben staan of om andere redenen bij de politie bekend zijn. Bij een hit werden de voertuigen naar de controleplek meegenomen.