Onderzoek naar vier overvallen in korte tijd

Danny Frijters is hoofd van de recherche in Eindhoven. De recherche is druk bezig is met de overvallen in de omgeving: “Overvallers kiezen meestal voor een doelwit dat veel buit oplevert met zo min mogelijk risico. Ondernemers kunnen door een aantal maatregelen de veiligheid van hun onderneming vergroten, maar ook buurtbewoners kunnen helpen bij de aanpak van overvallen. Bel bij verdachte situaties direct met 112. In het verleden hebben wij dankzij dit soort meldingen overvallen voorkomen en daders opgepakt”, zo vertelt hij.



Waarom maken jullie zo'n werk van overvallen?

"Een overval op bijvoorbeeld een winkel, tankstation of cafetaria is net als een woningoverval een zwaar misdrijf waarbij altijd bedreiging of geweld komt kijken. De impact bij dit soort misdrijven is enorm. Op bijvoorbeeld de jonge personeelsleden maakt dit soort gebeurtenissen diepe indruk en wij doen er dan ook alles aan om de daders te pakken.



Hoe pakken jullie overvallers?

"Uiteraard proberen we daders zo snel als mogelijk te pakken. Agenten worden direct na de melding naar de plaats van de overval gestuurd en gestationeerd op de omliggende vluchtwegen. Als een politiehelikopter beschikbaar is, helpt deze vanuit de lucht bij de zoektocht naar de daders. De helikopter staat in direct contact met de meldkamer en geeft camerabeelden live door. Om de kans op aanhouding van daders te vergroten, zetten wij ook de (social) media in. Vergeet ook niet dat bij een dergelijk delict naast agenten op straat ook direct rechercheurs in dienst komen die direct een tactisch en technisch opsporingsonderzoek starten. Over die precieze methodieken gaan we natuurlijk niet direct uitweiden. Naast die tactiek zijn bijvoorbeeld het buurt- en sporenonderzoek zijn van groot belang om belangrijke informatie en sporen te krijgen."



Wat is kenmerkend voor overvallers?

"Daarover is al veel onderzoek gedaan. Het blijkt dat het aantal daders verschilt per soort overval. De kans dat de dader gepakt wordt, is groot: van één op de twee overvallen waarbij buit wordt gemaakt, wordt de dader gepakt. Afgelopen jaar hebben we met het geformeerde overvallenteam zelfs 22 van de 27 gepleegde overvallen opgelost. Over het algemeen hebben daders een wapen bij zich. Het vuurwapen is bij hen het meest populaire wapen, maar je ziet dat er ook gebruikt wordt gemaakt van andere wapens. Gisteren werd er bijvoorbeeld gebruik gemaakt van een mes.”



Hoe onderzoeken jullie verbanden?

"Het verleden heeft uitgewezen dat overvallers soms in groepsverband opereren en vaak blijft het niet bij één overval. Als je kijkt naar de overvallen van gisteren dan zien wij, bijvoorbeeld op basis van de signalementen, nog geen directe verbanden. Uiteraard onderzoeken wij dat wel. Dat doen we onder meer door een daderprofiel op te stellen. Dat gebeurt aan de hand van de verhalen van getuigen, uit de sporen die worden aangetroffen, uit zaken die inmiddels zijn opgehelderd en uit theoretische gegevens die deskundigen leveren. Als u slachtoffer bent van een overval kunt u de politie helpen door tijdens de overval goed op te letten. Zo kunt u het signalement van de dader en de werkwijze zo goed mogelijk omschrijven wat ons helpt bij het pakken van de dader."