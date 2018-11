Zwaargewonde man overleden in ziekenhuis; politie zoekt getuigen

De 31-jarige man, met Marokkaanse en Nederlandse nationaliteit, zonder vaste woon- of verblijfplaats, is woensdagmiddag in het ziekenhuis aan zijn verwondingen overleden.

Rechercheteam

Inmiddels is een team van zo’n 15 rechercheurs met het onderzoek bezig. Op dit moment is niet duidelijk wat er met de man gebeurd is. Met alle scenario’s wordt rekening gehouden. Een misdrijf kan niet worden uitgesloten.

Slachtoffer

Het is bekend dat de 31-jarige man zich vooral in Maastricht en omgeving en in België ophield, maar het is niet bekend op welk adres hij verbleef. Het slachtoffer is bekend bij de politie.

Sectie

Vrijdagochtend zal sectie op lichaam verricht worden.

Getuigen

De politie is op zoek naar mensen die bijv. iemand in hun omgeving missen of iets gehoord hebben over een persoon die gewond in het ziekenhuis is opgenomen. Alle informatie is welkom. Dit kan doorgegeven worden via 0900-8844. Het is ook mogelijk dit in een vertrouwelijk gesprek met het Team Criminele Inlichtingen te doen.