Vuurwapens, cash, drugs en 13 aanhoudingen in drugsonderzoek

De politie heeft bij de actie ook geld- en drugshonden ingezet. Bovendien is expertise ingezet van forensische opsporing, digitale opsporing, de Landelijke Faciliteit Ontmantelen (LFO) en de Belastingdienst. Meerdere aanhoudingen en doorzoekingen in de nabij toekomst worden niet uitgesloten. De verdachten worden vandaag voorgeleid voor de rechter-commissaris. Die zal bepalen of de verdachten langer in voorlopige hechtenis blijven.

De aanpak van de georganiseerde criminaliteit is een landelijke prioriteit voor de politie en het Openbaar Ministerie. Criminelen die zich bezighouden met drugshandel gebruiken onderling veel geweld en er gaat veel geld om in de wereld van drugs. Het aantreffen van de vuurwapens en de grote som geld in dit onderzoek, onderstreept dit nogmaals.

Beelden van de actie.