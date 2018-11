Dodelijk verkeersongeval

De man en vrouw die rond 01.50 uur vannacht in de auto zaten, hebben vermoedelijk niet bemerkt dat de auto langzaam vanaf de kaderand rolde. De auto zonk daarna in de Rijn, waarbij de 31-jarige vrouw zichzelf wist te reden. De man is door duikers van de brandweer uit de auto bevrijd en gereanimeerd. Het 39-jarige slachtoffer is later in het ziekenhuis overleden.

