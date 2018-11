Jeugdige overvallers gezocht

De drie jeugdige daders, vermoedelijke leeftijd rond de 15 jaar, kwamen de supermarkt binnen en liepen naar een van de kassa’s. De daders hadden een mes bij zich. Een dader deed een greep in de kassa. Het geld werd in een zwarte sporttas gedaan, die de daders bij zich hadden. Een van de klanten is bedreigd met een mes; diens telefoon werd afgepakt. Daarop liep het drietal de winkel uit richting 90e straat Weezenhof. De telefoon van het slachtoffer werd korte tijd later teruggevonden.

Meerdere politieauto’s hebben direct in de omgeving gezocht naar de daders; ook de politieheli werd al na 5 minuten boven dit gebied om te ondersteunen in de zoekactie. Er is een Burgernetbericht uitgedaan voor extra ogen en oren in de buurt. Agenten hebben met meerdere getuigen gesproken. De afdeling Forensische Opsporing is voor verder onderzoek ook ter plaatse geweest. Camerabeelden worden uitgekeken. Voor het winkelpersoneel is opvang geregeld vanuit het winkelbedrijf.

Wie zoeken we

Van de daders is nu het volgende bekend:

Alle drie droegen donkere kleding met capuchon

De daders waren opvallend klein van postuur, mogelijk rond de 15 jaar oud.

Heb je iets gezien rond het moment van de overval in de buurt van de 55e en/of 90e straat Weezenhof? Neem contact op met de politie via het algemene nummer 0900-8844.





2018496176 (JA)