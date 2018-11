Verdachte gewapende overval aangehouden

Rond 15.15 uur bedreigde de dader het aanwezige winkelpersoneel van een winkel aan de Lijnbaan met een mes. Daarop ging hij er te voet met onbekende buit vandoor in de richting van het centrum van Vianen. De politie startte een onderzoek en verspreidde het signalement van de verdachte. Op basis hiervan kwamen tips bij politie binnen dat de dader mogelijk in een hotel in Vianen zou zijn gezien.

De politie startte hier gisteravond een zoekactie naar de verdachte. Deze 17-jarige jongen uit Ermelo werd aangetroffen en is aangehouden. Een 18-jarige vrouw uit Ermelo werd eveneens aangehouden. Haar rol wordt nader onderzocht. Bij de verdachte werd een mes aangetroffen en in beslag genomen voor onderzoek. De politie zet het onderzoek voort.