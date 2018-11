Politie zoekt getuigen van overval

De politie komt graag in contact met getuigen, of mensen die meer van de overval weten. Verder is de recherche geïnteresseerd in camerabeelden van particulieren die in de buurt wonen. Als u die heeft en we hebben nog niet met u gesproken, neem dan contact met de recherche op. Ook sluit de politie niet uit dat de verdachte op zijn vlucht kleding heeft weggegooid. Treft u vreemde kleding aan in uw vuilnisbak, bel dan de politie. Informatie kan gedeeld worden via 0900-8844. Liever anoniem? Bel dan met 0800-7000.

2018211822