Aanhouding na niet betalen boete

Tijdens een controle van de 29-jarige automobilist, waarvan de woon- of verblijfplaats niet bekend werd, bleek dat de bestuurder gesignaleerd stond voor een drietal boetes van bij elkaar ongeveer 8000,-. De bestuurder reed echter weg, maar de politie liet hem op de Dokweg weer stoppen. De bestuurder vluchtte de auto uit, maar na enkele meters sloegen agenten hem in de boeien. Hij zit vast, omdat hij gesignaleerd staat voor het betalen van de boetes, dat bij niet betalen omgezet wordt in 101 dagen vastzitten.