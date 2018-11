Drugsvangst op schip

De douane informeerde de politie nadat zij in een loze ruimte van een schip een onbekend hoeveelheid cocaïne had aangetroffen. De politie nam de drugs in beslag waarna agenten een nader onderzoek instelden. Zij controleerden in de nabije omgeving een auto waarin de 41-jarige verdachte zat. De aanwezigheid van deze man en de omstandigheden waaronder hij werd aangetroffen waren voor de politie voldoende redenen om hem aan te houden. Hij wordt ervan verdacht dat hij mogelijk betrokken is met het aan land brengen van de drugs die eerder die avond door de douane in het schip was aangetroffen. De politie stelt een nader onderzoek in.