Verdachte aangehouden na aantreffen drugs en geld

Rond 17.30 uur was de verdachte in de omgeving van de Dr. Hub van Doorneweg in Tilburg. Een oplettende getuige merkte dat er een penetrante henneplucht opsteeg uit de tas die de man bij zich had en meldde dat aan de politie. Die controleerde de verdachte, die inmiddels in zijn auto plaats had genomen. Daarbij werden in de tas van de man inderdaad henneptoppen gevonden (4 kg) maar bovendien had hij bijna € 18.000 aan contanten bij zich. De man werd aangehouden op verdenking van de handel in drugs.