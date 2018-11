Drie overvallen in korte tijd

Eindhoven/ Nuenen/ Helmond - Vrijdagavond, 2 november, vonden er drie overvallen plaats in onze eenheid. In korte tijd werden een drogist in Eindhoven en twee cafetaria’s in Nuenen en Helmond overvallen. De daders in Eindhoven en Helmond gebruikte daarbij wapens. In Nuenen ging het om een ongewapende overval. De recherche heeft de zaken in onderzoek en roept getuigen op zich te melden.