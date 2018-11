Autobranden vannacht, iets gezien?

Brandonderzoeken zijn lastig; brandstichting gebeurt redelijk onopvallend en is pas zichtbaar als vuur/rook wordt gezien door anderen. We hebben dus ogen en oren uit de buurt hard nodig! Heeft u camerabeelden, die ons mogelijk kunnen helpen in het onderzoek, neem dan contact op met de politie.

Mensen die informatie hebben over mogelijke daders of de autobranden, vragen we ook om dit te delen met ons. Dit kan door te bellen met 0900-8844. Anoniem melden kan ook via het Meldpunt Misdaad Anoniem via telefoonnummer 0800-7000. Voor de gouden tip die leidt naar de aanhouding van verdachte(n) staat een beloning open van € 20.000.