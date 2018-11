Brandstichting

Op donderdagavond omstreeks 23.00 uur kreeg de politie melding dat een man op een fiets in een personenauto probeerde te komen die geparkeerd stond op de Gildelaan. De getuige schreeuwde naam de man die vervolgens wegfietste in de richting Schuitevoerderslaan. Korte tijd later stond de auto in brand. De brandweer moest uitrukken om de brand te blussen.

