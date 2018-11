Getuigenoproep van mishandeling op Noordelijke IJ-oever

De recherche wil heel graag weten wie deze mannen zijn en onderzoeken of de verdachten zijn vastgelegd op camerabeelden. Daarnaast komen de rechercheurs graag in contact met personen die informatie hebben over dit ernstige incident. Het volgende signalement is bekend:

Verdachte 1

Licht getinte huidskleur

Maximaal 170 cm lang

Ongeveer 23 jaar oud

Donker stijl haar, mogelijk zwart

Slank postuur

Zwarte kleding

Baseball pet

Verdachte 2

Licht getinte huidskleur

Tussen 170-175 cm lang

Tussen de 23 - 25 jaar oud

Donker stijl haar, mogelijk zwart

Slank postuur

Grijze trui met capuchon, zwarte broek

Zwarte baseball pet

Heeft u iets gezien of gehoord of heeft u andere bruikbare informatie over dit incident? Neem dan contact op via 0900-8844 of meld misdaad anoniem via 0800-7000. U kunt uw informatie ook met de politie delen via het tipformulier.