Politie treft bij controle genoeg vuurwerk om gevel weg te blazen

In een woning in Honselersdijk vonden agenten genoeg illegaal vuurwerk om een complete gevel uit de woning te blazen. Een 16-jarige Honselersdijker bleek al langer te knutselen met illegaal vuurwerk, zonder dat zijn ouders en hijzelf de gevaren hiervan inzagen. Zelfgemaakt vuurwerk is levensgevaarlijk, omdat het onvoorspelbare bommen zijn. Zo is de explosie veel zwaarder dan ingeschat en gaan ze vaak te vroeg af.



De jongen is aangehouden en wordt vrijdag 30 november voorgeleid voor de rechter-commissaris. Nadat een specialist van het Team Explosieven Verkenning (TEV) het geknutselde vuurwerk beoordeelde, werd de EOD gewaarschuwd om de explosieven veilig te stellen en af te voeren.



Geïmproviseerde pijpbom in Noordwijkerhout

In een woning in Noordwijkerhout troffen agenten naast illegaal vuurwerk ook diverse verboden wapens aan - luchtdrukwapens, een ploertendoder en pepperspray - en een geïmproviseerde pijpbom. Specialisten van de EOD lieten de pijpbom gecontroleerd tot ontploffing brengen. Een 42-jarige man uit Noordwijkerhout is aangehouden.





Voorhout en Katwijk

In Voorhout hield de politie een 47-jarige man uit Voorhout aan. Agenten vonden professioneel en illegaal vuurwerk in zijn woning en vermoeden dat de man hierin handelt. De man zit vast en wordt gehoord. In Katwijk vond de politie een grote partij illegaal vuurwerk die in beslag genomen is.



Hennep, mortierbommen en lanceerbuizen in Leiderdorp

In Leiderdorp vonden agenten in een woning een kleine hennepkwekerij, speed en GHB. Alle goederen en planten zijn in beslag genomen. Ook vonden ze in de woning op een zolderkamer 30 kilo vuurwerk, waaronder nitraten, mortierbommen en lanceerbuizen. Mortierbommen ontploffen doorgaans binnen een fractie van seconde na ontsteking. Een 35-jarige man uit Leiderdorp werd hiervoor aangehouden.



Vuurwerkvondsten in Naaldwijk, Monster en Maasdijk

In woningen in Naaldwijk, Monster, Maasdijk vonden agenten cobra’s, nitraten, mortieren, rookbommen en strijkers. Al het vuurwerk is in beslag genomen. Een fors aantal verdachten worden nog op het bureau uitgenodigd voor verhoor. Zij krijgen proces-verbaal. Alle verdachten worden aangemeld voor een bestuurlijke maatregel bij de betrokken gemeenten.



Zelfgemaakt en illegaal vuurwerk: levensgevaarlijk!

Op het bezit van of de handel in vuurwerk staan forse geldboetes en zelfs gevangenisstraffen. Zelfgemaakt illegaal vuurwerk is levensgevaarlijk want onvoorspelbaar: het kan te vroeg afgaan en ook de kracht kan overweldigend zijn met ernstig letsel of zelfs doden tot gevolg. De koker kan uiteenspatten waardoor de stukken als projectielen alle kanten opvliegen. Niet alleen gevaarlijk voor de afsteker, maar ook voor de omstanders. Zulke bommen maken is strafbaar, net als het bezit en afsteken van illegaal vuurwerk. Vuurwerk veroorzaakt elk jaar weer forse (brand)schade en lichamelijk letsel. Vervoer over de weg en opslag in een woonwijk creëert extra veiligheidsrisico’s. Ook postbezorgers lopen grote risico's. Voor de verzending van vuurwerk worden vaak reguliere koeriersdiensten gebruikt. De bezorgers weten niet wat er in zo'n pakket zit, maar vuurwerk kan de kracht van een granaat in veelvoud hebben. Je moet er niet aan denken dat vuurwerk ontploft in een woonwijk of in een bus van een bezorgdienst. Daarom waarderen wij het des te meer als alerte mensen de politie waarschuwen bij het vermoeden van illegaal of zelfgemaakt vuurwerk. Vermoedt u dat iemand dit in huis heeft, twijfel niet en bel 112. Liever anoniem? Belt u dan met Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.



Bestuurlijke maatregel

Om te voorkomen dat raddraaiers tijdens oud en nieuw de straat op gaan met zwaar en illegaal vuurwerk en zich schuldig maken aan agressie en geweld tegen hulpverleners, pleit de politie ervoor om de bestuurlijke maatregel van een meldplicht meer toe te passen. Bij het betaald voetbal is deze maatregel al gebruikelijk.



Explosieven Opruimingsdienst Defensie

De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) staat 24 uur per dag klaar om explosieven te ruimen. Van explosieven uit de Tweede Wereldoorlog tot het onderzoeken van geïmproviseerde explosieven. De politie heeft speciaal opgeleide mensen die het eerste onderzoek naar een aangetroffen pakketje kunnen uitvoeren. Dit zijn specialisten van het Team Explosieven Verkenning. Als assistentie van de EOD nodig is, kan de politie 24 uur per dag de EOD bellen.