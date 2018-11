Politie haalt elf migranten uit vrachtwagens in Vlaardingen

In totaal werden in drie uur tijd 184 binnenkomende vrachtwagens (met en zonder trailer) gecontroleerd. Politiemedewerkers deelden tijdens de controle folders uit, aan de chauffeurs, met daarin informatie over hoe te voorkomen dat migranten inklimmen in hun vrachtwagen. Als chauffeurs hun laadruimte na het laden en bij het achterlaten van de vrachtwagen vergrendelen met slot, zegel of ander sluitingsmechanisme maken ze het de migranten al lastiger.