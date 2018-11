Politie onderzoekt overlijden 29-jarige vrouw

Familieleden vonden de vrouw vrijdagochtend in haar woning. Zij was al overleden. Er was ook een peuter in het huis aanwezig. De familieleden ontfermden zich over het kind. Medisch gezien maakt de peuter het goed.

Een Team Grootschalige Opsporing (TGO) doet onderzoek en stelt alle mogelijke sporen veilig.



Heeft u iets verdachts gezien in de Luntershoek en heeft u nog niet met de politie gesproken? Of heeft u andere informatie de politie verder kan helpen in haar onderzoek? Bel 0900-8844. Anoniem uw informatie doorgeven kan ook, via M. 0800-7000 of www.meldmisdaadanoniem.nl