Wie heeft meer informatie na vondst dode man Plein 1940?

Na de vondst van de man begon de politie direct een onderzoek. Er werd een buurtonderzoek opgestart en forensische opsporing onderzocht nauwkeurig mogelijke sporen.

Het is een locatie en tijdstip waarop veel mensen langslopen naar hun werk of naar school. Misschien heeft u wat gezien of is u wat opgevallen? Meer informatie over wat daar gebeurd is, en mensen die misschien wel camerabeelden hebben van dat gebied, worden gevraagd om contact met ons op te nemen.

Dat kan via onderstaand tipformulier of via 0900-8844. Wilt u anoniem bellen, dan kan dat via 0800-7000.