'Criminaliteit stopt niet bij de grens'

Er werden een aantal bekeuringen uitgedeeld voor verkeersovertredingen waaronder het niet dragen van een autogordel, een kind niet goed vervoeren in een auto en enkele defecte koplampen. Als klap op de vuurpijl werd op heterdaad een woninginbraak ontdekt in Kalmthout. Een gemende politie-eenheid trof twee mannen aan, welke zij wilden controleren. Hierbij zetten zij het op een lopen. Omdat de politie in grote getale aanwezig was, kon de omgeving worden afgezet. Ook werd een politiehond ingezet. Hierbij werd een man aangehouden. De zoekactie naar de tweede man werd voortgezet, waarbij assistentie werd geleverd door de helikopter van de federale politie. Rond middernacht werd de twee inbreker in Kalmthout aangehouden. Het onderzoek naar de woninginbrekers wordt door de Belgische politie afgewerkt.