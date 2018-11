Grote hoeveelheid vuurwerk inbeslag genomen

De dienders hadden ook informatie dat er vermoedelijk illegaal vuurwerk in een woning in Udenhout zou liggen. In het huis troffen zij 49 kilogram vuurwerk aan. Hiervan was 35 kilogram zwaar illegaal vuurwerk.

Er werd in beide huizen veel en zeer gevaarlijk vuurwerk aangetroffen. Illegaal vuurwerk is strafbaar. De politie treedt hard op tegen gebruikers van illegaal vuurwerk, omdat dit vuurwerk levensgevaarlijk is en overlast en forse schade kan veroorzaken.

Jongeren: besef je wat je met illegaal vuurwerk in huis haalt en wat je kunt aanrichten bij jezelf en anderen?

Ouders: weet en beseft u wat uw kind in huis heeft en meeneemt op straat? En wat hij/zij kan aanrichten bij zichzelf en anderen?